«Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии из-за финансовых рисков и условий Азиатской конфедерации

«Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии.

Серия А объявила, что «Милан » и «Комо » не сыграют в Австралии.

Встреча команд в рамках 24-го тура чемпионата Италии, запланированная на февраль, должна была пройти в Перте.

Сообщалось, что Футбольная федерация Австралии и Азиатская конфедерация футбола потребовали назначить на игру азиатских судей, из-за чего проведение игры в Перте оказалось под угрозой, однако президент Серии А Эцио Симонелли заявил , что лига готова пойти на это условие.

«По взаимному согласию Серии А и правительства Западной Австралии планы по проведению в Перте первого в истории официального матча европейской лиги за границей отменены.

Стороны пришли к такому решению из-за финансовых рисков, которые невозможно было снизить, обременительных условий и не зависящих от них осложнений, возникших в последний момент.

Предполагаемый матч стал бы первой в истории игрой европейской топ-лиги, сыгранной за пределами страны, что позволило бы Западной Австралии войти в историю футбола. Матч получил одобрение всех 20 клубов Серии А, Итальянской федерации футбола (FIGC) и УЕФА . Однако условия, выдвинутые Азиатской футбольной конфедерацией, не могли быть выполнены без финансовых рисков для правительства Западной Австралии и Серии А, которые невозможно было смягчить», – говорится в совместном заявлении Серии А и Правительства Западной Австралии.

