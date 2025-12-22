  • Спортс
  • «Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии из-за финансовых рисков и условий Азиатской конфедерации
«Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии из-за финансовых рисков и условий Азиатской конфедерации

«Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии.

Серия А объявила, что «Милан» и «Комо» не сыграют в Австралии.

Встреча команд в рамках 24-го тура чемпионата Италии, запланированная на февраль, должна была пройти в Перте. 

Сообщалось, что Футбольная федерация Австралии и Азиатская конфедерация футбола потребовали назначить на игру азиатских судей, из-за чего проведение игры в Перте оказалось под угрозой, однако президент Серии А Эцио Симонелли заявил, что лига готова пойти на это условие.

«По взаимному согласию Серии А и правительства Западной Австралии планы по проведению в Перте первого в истории официального матча европейской лиги за границей отменены.

Стороны пришли к такому решению из-за финансовых рисков, которые невозможно было снизить, обременительных условий и не зависящих от них осложнений, возникших в последний момент.

Предполагаемый матч стал бы первой в истории игрой европейской топ-лиги, сыгранной за пределами страны, что позволило бы Западной Австралии войти в историю футбола. Матч получил одобрение всех 20 клубов Серии А, Итальянской федерации футбола (FIGC) и УЕФА. Однако условия, выдвинутые Азиатской футбольной конфедерацией, не могли быть выполнены без финансовых рисков для правительства Западной Австралии и Серии А, которые невозможно было смягчить», – говорится в совместном заявлении Серии А и Правительства Западной Австралии.

Матч «Милана» в Австралии: Рабьо в ярости, босс Серии А призывает терпеть из-за высоких зарплат

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Серии А
