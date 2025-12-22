Гендиректор «Црвены Звезды»: «Станковичу дома будет гораздо легче показать все, на что он способен как тренер, чем в «Спартаке». Не все зависит от тренера. Футбол – сложное дело»
Звездан Терзич: Станковичу в «Црвене Звезде» будет легче, чем в «Спартаке».
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера команды.
Сербский специалист ранее возглавлял «Спартак».
«Деян Станкович сейчас дома, в окружении высококлассных профессионалов.
И ему, безусловно, будет гораздо легче, чем в «Спартаке», показать все, на что он способен как тренер.
Я верю, что в «Црвене Звезде» он добьется всего, чего ему не удалось в «Спартаке». Не все зависит от тренера. Футбол – сложное дело», – сказал Звездан Терзич.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
