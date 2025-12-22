Гендиректор «Црвены Звезды»: «Станковичу дома будет гораздо легче показать все, на что он способен как тренер, чем в «Спартаке». Не все зависит от тренера. Футбол – сложное дело»

Звездан Терзич: Станковичу в «Црвене Звезде» будет легче, чем в «Спартаке».

Генеральный директор «Црвены Звезды » Звездан Терзич прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

Сербский специалист ранее возглавлял «Спартак».

«Деян Станкович сейчас дома, в окружении высококлассных профессионалов.

И ему, безусловно, будет гораздо легче, чем в «Спартаке», показать все, на что он способен как тренер.

Я верю, что в «Црвене Звезде» он добьется всего, чего ему не удалось в «Спартаке ». Не все зависит от тренера. Футбол – сложное дело», – сказал Звездан Терзич.