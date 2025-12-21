В «Реале» обеспокоены напряженной атмосферой вокруг Винисиуса. Клуб поддерживает бразильца (As)

В «Реале» обеспокоены напряженной атмосферой вокруг Винисиуса.

«Реал» остается на стороне вингера Винисиуса после того, как его освистали болельщики во время матча с «Севильей» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги .

При этом руководство мадридского клуба обеспокоено напряженной атмосферой вокруг бразильца, сообщает As.

Между Винисиусом и президентом «Реала » Флорентино Пересом налажен диалог. Руководство клуба ценит работу и настойчивость нападающего на поле. А сам 25-летний вингер признает, что находится не в оптимальной форме.

Сейчас Винисиус отправился в отпуск, что, как полагают в клубе, может положительно повлиять на него.