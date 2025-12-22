Предраг Миятович: «Реал» должен продать Винисиуса, если он не продлит контракт.

Бывший футболист и директор «Реала» Предраг Миятович предложил продать вингера Винисиуса Жуниора , если он не продлит контракт в ближайшее время.

Ранее 25-летний футболист сборной Бразилии , соглашение которого рассчитано до лета 2027 года, требовал зарплату на уровне форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Реал» заплатил миллионы за 18-летнего игрока, признал его большим молодым талантом. Винисиус всегда показывал себя с лучшей стороны в важных матчах, но его поведение противоречит стандартам «Мадрида ».

У клуба очень разумная стратегия по двум причинам. Во-первых, потому что они должны его сохранить – он очень классный футболист. Во-вторых, если что-то пойдет не так, можно будет обсудить трансфер – клуб не может отпустить его бесплатно [после всех инвестиций в игрока].

«Реал» всегда должен быть на первом месте, независимо от игрока или другой футбольной фигуры, потому что это самый большой клуб в мире. Так что, [если Винисиус откажется продлевать контракт,] «Мадрид должен сделать все возможное, чтобы его продать. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволять игроку или его агентам контролировать клуб. Нужно все решить сейчас.

Если Винисиус требует контракт на уровне Мбаппе или Месси , это значит, что он не хочет его продлевать. Это очевидно, мы же не дети. Если он хочет отработать соглашение до конца, это нормально, «Мадрид» всегда должен быть на первом месте.

«Мадрид» будет продолжать побеждать и с Винисиусом, и без него. Они всегда побеждают, и все должны это понимать», – сказал Миятович в эфире Carrusel Deportivo.

«Бернабеу» освистал Винисиуса. Ответ убил: аватарка не в форме «Реала» и загадочный пост