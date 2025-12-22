Винисиус спокоен, несмотря на свист фанатов. Вингер «Реала» полагает, что проявит свои лучшие качества во второй части сезона (As)

Винисиус спокоен и уверен, что еще проявит себя в «Реале».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сохраняет спокойствие, несмотря на неудачные выступления и негатив со стороны болельщиков.

Фанаты «Мадрида » освистывали 25-летнего футболиста сборной Бразилии , который не забивает 17 матчей подряд, после замены в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0), пока он покидал поле. Игрок убрал фото с футболкой «сливочных» и оставил многоточие в инстаграме. Тренер «Реала» Хаби Алонсо заявил : «Болельщики вправе выражать свое мнение».

По данным As, Винисиус спокоен, он использует паузу между матчами для восстановления сил после напряженной первой части сезона.

Игрок полагает, что свои лучшие качества он еще продемонстрирует во второй части сезона – непосредственно перед ЧМ-2026 и в важных играх «Реала».

