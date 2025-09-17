Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали в беге на 400 м, метании копья у мужчин и тройном прыжке у женщин
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Метание копья, мужчины
13:23
Фавориты: Юлиан Вебер (Германия), Андерсон Питерс (Гренада), Аршад Надим (Пакистан), Нирадж Чопра (Индия), Джулиус Йего (Кения), Якуб Вадлейх (Чехия), Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго).
Тройной прыжок, женщины
14:55
Фавориты: Леянис Перес Эрнандес, Лиадагмис Повеа (обе – Куба), Шаньека Рикеттс (Ямайка), Юлимар Рохас (Венесуэла), Теа Лафон (Доминика), Жасмин Мур (США).
400 м, мужчины
16:10
Фавориты: Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго), Джекори Паттерсон (США), Баяпо Ндори, Бусанг Кебиначипи (оба – Ботсвана), Закити Нене (ЮАР), Рашин Макдональд (Ямайка).
400 м, женщины
16:24
Фавориты: Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Сальва Эйд Насер (Бахрейн), Сидни Маклафлин-Леврон (США), Никиша Прайс (Ямайка), Наталья Буковецкая (Польша), Эмбер Эннинг (Великобритания).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».