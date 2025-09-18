71

Моуринью возглавил «Бенфику». Жозе был главным тренером клуба 25 лет назад

Жозе Моуринью стал главным тренером «Бенфики».

Клуб официально объявил о назначении 62-летнего специалиста. Его контракт рассчитан на два года.

Фото: slbenfica.pt

В конце августа «Фенербахче» отправил Моуринью в отставку после вылета из раунда плей-офф Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:0, 0:1).

Ранее Жозе уже возглавлял клуб из Лиссабона – с сентября по декабрь 2000 года. Также он работал в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и «Роме».

Моуринью возвращается в ЛЧ! «Бенфика» его выбила, а теперь взяла главным

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Бенфики» в X
