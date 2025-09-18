Фанат «Ливерпуля» о Симеоне: «Он трусоват. Не было расизма, упоминаний Фолклендской войны. Помощник плюнул в меня, я не говорил ничего, кроме «########, мы выиграли»
Главный тренер «Атлетико» был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов. Аргентинец, обсуждая ситуацию с резервным арбитром, показал тому, что посетители стадиона демонстрировали ему средний палец.
Джонни Поултер, один из фанатов «Ливерпуля», с которыми у Симеоне произошла стычка, высказался по поводу произошедшего.
«Мне хочется высказать кое-что по поводу того, что вчера вечером произошло с Симеоне. Думаю, он немного трусоват.
Испанские журналисты спрашивали его, что ему сказали: был ли там расизм, упоминание Фолклендской войны и прочая ерунда. Ни я, ни кто-либо другой не говорили ничего расистского. Ни я, ни кто-либо другой никогда не упоминали Фолклендскую войну.
Но он не ответил на вопрос, просто встал и ушел. Он просто оставил это открытым для домыслов всего мира. Я не говорил ничего, кроме «######## (отвали), мы выиграли».
А как он с нами поступил, когда они сравняли счет? Его помощник праздновал перед нами. Его называли говнюком. Помощник еще и плюнул в меня», – заявил фанат.
Фото: скриншот трансляции
