Евгений Малкин: «Люблю пиво, выпиваю пару бутылок. Нам нравится посидеть в раздевалке, когда играем дома. Иногда смотрим матч какой-нибудь команды Запада»

Евгений Малкин рассказал, что любит пить пиво.

«Я не большой фанат куда-то ходить каждый день, понимаете? Вот, например, сегодня была отличная тренировка, заказ еды на дом, а после я отдыхаю весь день. Ко мне приезжает массажист. Ты сосредоточен на хоккее, а после игр – восстанавливаешься.

Я люблю пиво. Выпиваю пару бутылок, это точно. Но, если мы играем дома, нам нравится посидеть немного в раздевалке. Обсуждаем игру, иногда смотрим один период матча какой-нибудь команды с Запада», – сказал нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин .

Также форвард рассказал, что после матчей у него бывают проблемы со сном, особенно если он недоволен своей игрой. Поэтому в его распорядке много дневного сна – и перед матчами, и после тренировок.

