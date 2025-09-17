Чемпионат мира по борьбе-2025. Танделова выступит в схватке за бронзу, Велиева поборется в утешительном раунде

Россиянка Амина Танделова поборется за бронзу чемпионата мира по борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Женская борьба

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (18 сентября), прямая трансляция – «Матч! Боец».

До 53 кг

В поединке за золото встретятся представительница Эквадора Лусия Ямилет Епес Гусман и японка Харуна Мураяма Окуно.

До 62 кг

Японка Сакура Мотоки встретится в финале с Ким Ок Чжу из КНДР. Россиянка Амина Танделова поборется за бронзу.

До 68 кг

Японка Ами Ишии проведет финальный поединок против болгарки Юлианы Василевой Яневой. Россиянка Ханум Велиева попытается попасть в схватку за бронзу через утешительный раунд.

До 72 кг

Украинка Алла Белинская поборется за золото с турчанкой Несрин Баш.