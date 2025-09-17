  • Спортс
0

Чемпионат мира по борьбе-2025. Танделова выступит в схватке за бронзу, Велиева поборется в утешительном раунде

Россиянка Амина Танделова поборется за бронзу чемпионата мира по борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Женская борьба

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (18 сентября), прямая трансляция – «Матч! Боец».

До 53 кг

В поединке за золото встретятся представительница Эквадора Лусия Ямилет Епес Гусман и японка Харуна Мураяма Окуно.

До 62 кг

Японка Сакура Мотоки встретится в финале с Ким Ок Чжу из КНДР. Россиянка Амина Танделова поборется за бронзу.

До 68 кг

Японка Ами Ишии проведет финальный поединок против болгарки Юлианы Василевой Яневой. Россиянка Ханум Велиева попытается попасть в схватку за бронзу через утешительный раунд.

До 72 кг

Украинка Алла Белинская поборется за золото с турчанкой Несрин Баш.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
результаты
Женская борьба
Амина Танделова
Ханум Велиева
logoсборная России жен
Чемпионат мира по борьбе
logoСакура Мотоки
сборная КНДР жен
сборная Украины жен
logoАлла Белинская
logoсборная Японии жен
Харуна Окуно
сборная Эквадора жен
logoЛусия Епес
