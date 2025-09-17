Чемпионат мира по борьбе-2025. Танделова выступит в схватке за бронзу, Велиева поборется в утешительном раунде
Россиянка Амина Танделова поборется за бронзу чемпионата мира по борьбе.
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025
Загреб, Хорватия
Женская борьба
Начало финалов – после 19:00 по московскому времени (18 сентября), прямая трансляция – «Матч! Боец».
До 53 кг
В поединке за золото встретятся представительница Эквадора Лусия Ямилет Епес Гусман и японка Харуна Мураяма Окуно.
До 62 кг
Японка Сакура Мотоки встретится в финале с Ким Ок Чжу из КНДР. Россиянка Амина Танделова поборется за бронзу.
До 68 кг
Японка Ами Ишии проведет финальный поединок против болгарки Юлианы Василевой Яневой. Россиянка Ханум Велиева попытается попасть в схватку за бронзу через утешительный раунд.
До 72 кг
Украинка Алла Белинская поборется за золото с турчанкой Несрин Баш.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
