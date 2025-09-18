Сын Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барсы» 7,5 млн евро не за отчеты об арбитрах. Связь клуба и бывшего вице-президента CTA он назвал неэтичной

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сегодня несколько фигурантов дела дают показания в суде. Среди них – сын Негрейры Хавьер Энрикес. Он предоставлял «Барселоне» отчеты о судействе, чего не отрицает. Предполагается, что за каждый отчет Энрикес получал 6-7 тысяч евро.

Энрикес в суде заявил, что не знал о связи «Барселоны» с его отцом, сообщает Marca со ссылкой на El Español. В то же время сын Негрейры назвал эту связь «неэтичной».

По словам Энрикеса, 7,5 миллионов евро, которые его отец получил от «Барселоны» в период с 2001 по 2018 год, были выплачены не за судейские отчеты. Сам Энрикес утверждает, что получил от клуба 60 тысяч евро.