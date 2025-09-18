Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА.

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на две позиции по сравнению с прошлой версией рейтинга и теперь занимает 33-ю строчку. Лидером рейтинга стала Испания . Аргентина, занимавшая первое место, теперь идет третьей. Рейтинг сборных ФИФА: 1 (2). Испания 2 (3). Франция 3 (1). Аргентина 4. Англия 5 (6). Португалия 6 (5). Бразилия 7. Нидерланды 8. Бельгия 9 (10). Хорватия 10 (11). Италия … 12 (9). Германия ... 33 (35). Россия Полный рейтинг доступен по ссылке .