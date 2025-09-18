  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки
16

Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА.

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на две позиции по сравнению с прошлой версией рейтинга и теперь занимает 33-ю строчку.

Лидером рейтинга стала Испания. Аргентина, занимавшая первое место, теперь идет третьей.

Рейтинг сборных ФИФА:

1 (2). Испания

2 (3). Франция

3 (1). Аргентина

4. Англия

5 (6). Португалия

6 (5). Бразилия

7. Нидерланды

8. Бельгия

9 (10). Хорватия

10 (11). Италия

12 (9). Германия

...

33 (35). Россия

Полный рейтинг доступен по ссылке.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
рейтинги
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
7 стран выступили за возвращение России на исполкоме УЕФА, Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение ограничений. Украина, Польша, Латвия, Англия – среди противников идеи (Sport24)
255вчера, 09:56
Быстров против совмещения постов Карпиным: «Все здравомыслящие понимают это. Хорош уже. Допустим, «Динамо» борется за 1-е место, а он вызывает в сборную игроков соперника»
53вчера, 08:58
Черчесов о матче России и США: «Тремя руками за, хотя их у меня только две. Это не просто сблизит нас с футбольным миром, но и станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум»
8216 сентября, 08:13
Главные новости
Хотим делать лучшую медийную и нативную рекламу – опытные аккаунт-менеджеры, откликайтесь на вакансию!
2 минуты назадВакансия
Джейми Каррагер: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии»
12 минуты назад
Джикия о карьере в РПЛ: «Я доволен. Выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок, кубок «Матч ТВ» брали раз 5. Достаточно интересная карьера и жизнь у бедолаги из Балашихи»
27 минут назад
Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионаты России и Франции на одном уровне. И там, и здесь игроки очень высокого качества – я не вижу особой разницы»
221 минуту назад
Месси и «Интер Майами» близки к продлению контракта. Сделку завершат в ближайшее время
539 минут назад
Салах забил 48-й гол в ЛЧ и делит 12-е место в истории с Шевченко и Златаном. Рекорд у Роналду – 140
3251 минуту назад
«Талалаев творит магию, но топ-клубы ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром». Даев о тренере «Балтики»
40сегодня, 07:16
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
40сегодня, 07:10
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? Узнайте в Кубке огня
сегодня, 07:00Тесты и игры
Компани о Кейне: «Посмотрите, как он работает без мяча, прессингует, помогает команде. Нужно много работать, чтобы достичь его уровня»
10сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»
15 минут назад
Сон сделал хет-трик за «Лос-Анджелес» в матче МЛС. У 33-летнего вингера 5 голов за 6 игр в лиге
734 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
47 минут назад
«С Челестини ЦСКА взял Суперкубок и поборется за чемпионство». Роша об армейцах
сегодня, 07:57
Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Это облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде»
сегодня, 07:41
«Спортинг» – «Кайрат». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 07:26
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11сегодня, 06:55
Рапопорт о Жерсоне: «Стоит тех денег, что «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда сложности с адаптацией»
2сегодня, 06:45
«Манчестер Сити» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
6сегодня, 06:32
«Копенгаген» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 05:44