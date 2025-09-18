Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки
Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА.
ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на две позиции по сравнению с прошлой версией рейтинга и теперь занимает 33-ю строчку.
Лидером рейтинга стала Испания. Аргентина, занимавшая первое место, теперь идет третьей.
Рейтинг сборных ФИФА:
1 (2). Испания
2 (3). Франция
3 (1). Аргентина
4. Англия
5 (6). Португалия
6 (5). Бразилия
7. Нидерланды
8. Бельгия
9 (10). Хорватия
10 (11). Италия
…
12 (9). Германия
...
33 (35). Россия
Полный рейтинг доступен по ссылке.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
