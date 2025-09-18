У Маклафлин-Леврон – лучший результат на 400 м в мире за 40 лет. Даже Кратохвилова бежала медленнее
Сидни Маклафлин-Леврон показала лучший результат на 400 м в мире за 40 лет.
Сидни Маклафлин-Леврон – четырехкратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира.
Сегодня американская бегунья одержала победу на чемпионате мира-2025 в Токио.
Ее результат – 47,78, это второе время в истории. Мировой рекорд (47,60) принадлежит немке Марите Кох – он был установлен в октябре 1985 года.
Марилейди Паулино из Доминиканской Республики, финишировавшая в Токио-2025 второй, показала третье время в истории – 47,98.
Даже мировая рекордсменка на 800 м и двукратная чемпионка мира Ярмила Кратохвилова бежала медленнее – в 1983-м она пробежала 400 м за 47,99. Теперь это четвертое время в истории.
В 2024-м пали два старейших рекорда легкой атлетики. А какие еще держатся?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
