У Маклафлин-Леврон – лучший результат на 400 м в мире за 40 лет. Даже Кратохвилова бежала медленнее

Сидни Маклафлин-Леврон показала лучший результат на 400 м в мире за 40 лет.

Сидни Маклафлин-Леврон – четырехкратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира.

Сегодня американская бегунья одержала победу на чемпионате мира-2025 в Токио.

Ее результат – 47,78, это второе время в истории. Мировой рекорд (47,60) принадлежит немке Марите Кох – он был установлен в октябре 1985 года.

Марилейди Паулино из Доминиканской Республики, финишировавшая в Токио-2025 второй, показала третье время в истории – 47,98.

Даже мировая рекордсменка на 800 м и двукратная чемпионка мира Ярмила Кратохвилова бежала медленнее – в 1983-м она пробежала 400 м за 47,99. Теперь это четвертое время в истории.

В 2024-м пали два старейших рекорда легкой атлетики. А какие еще держатся?