  • Депутат Свищев: «УЕФА обязан поддерживать развитие футбола в ДНР и ЛНР. Они должны делать это вне зависимости от государственного устройства стран – в Африке же помогают»
Дмитрий Свищев заявил, что УЕФА должен поддержать футбол в ДНР и ЛНР.

«Донецк и Луганск славились своим футболом еще со времен СССР. Все мы помним как играли «Шахтер» и «Заря». И сейчас нельзя потерять футбольные традиции в ДНР и ЛНР и нужно поддержать команды.

Я регулярно общаюсь с руководством республик и знаю, что в планах реконструкция стадионов, открытие детских школ. Да, еще не все получается, потому что пока инфраструктура не позволяет бурно развивать футбол.

При этом, РФС тоже уделяет не мало времени для развития футбола в ДНР и ЛНР. Знаю, что и деньги выделяются, и поля строятся, и мероприятия запланированы. Однако, УЕФА тоже не просто должен, а обязан поддерживать развитие футбола в ДНР и ЛНР. Мне кажется, что это их прямая ответственность.

Потерять такие мощные футбольные школы как в Донецке и Луганске вне зависимости от того, что эти города перешли в состав Российской Федерации, нельзя. Здесь же речь идет о детях. А для чего еще нужна эта организация? Они должны поддерживать футбол во всем мире вне зависимости от государственного устройства тех или иных стран.

В Африке же помогают? Помогают. То есть нужно проводить совместную работу, чтобы дети, которые хотят играть в футбол, не были лишены этого права», – заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

За возвращение России больше стран из УЕФА. Вот новый расклад

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoРФС
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoДмитрий Свищев
детский футбол
