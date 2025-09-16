4-е поражение «Динамо» Кудашова, новый рекорд Дюплантиса, Глейхенгаузу отказали в сопровождении Петросян, Батраков интересен «Барселоне», 5-матчевый бан Алтыбармакяна и другие новости

1. КХЛ. «Динамо» Москва проиграло «Барысу» – у команды Кудашова 4 поражения в 5 матчах сезона. «Автомобилист» обыграл «Салават», «Авангард» победил «Динамо» Минск, «Шанхай» уступил «Амуру».

Появилась информация, что на фоне слабых результатов Алексея Кудашова могут уволить с поста тренера «Динамо». В качестве замены рассматривают Ротенберга и Билялетдинова.

2. Чемпионат мира по легкой атлетике-2025 . Арман Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,30 м, Симбу, Камбунджи, Роджерс, Бимиш одержали победы.

3. ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года.

4. Алексей Батраков интересен «Барселоне». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было, пишет Metaratings.

5. Даниилу Глейхенгаузу отказали в сопровождении Аделии Петросян на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

6. 🥈🥉 Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Россиянин Аманулла Гаджимагомедов завоевал серебро , Сидаков взял бронзу, албанец Валиев уступил в финале.

7. Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу.

8. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях.

9. КХЛ дисквалифицировала Андрея Алтыбармакяна на 5 матчей . Форвард «Лады» бросил шайбу в судью и получил два дисциплинарных штрафа за игру.

10. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров: «Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать».

11. Экс-защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Умтити завершил карьеру в 31 год : «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться».

12. «Реал» представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге . Мадридцы укажут на удаление Хейсена, отмену гола Гюлера и «дело Негрейры», пишет As.

13. Руководство «МЮ» поддерживает Рубена Аморима. Человек из окружения тренера считает это «невероятным» при таких результатах, пишет Manchester Evening News.

14. «Большая швейцарка». Аниш Гири выиграл турнир , Блюбаум – 2-й, Фируджа – 3-й, Ниманн – 8-й, Есипенко – 19-й, Непомнящий – 42-й.

15. Конор Макгрегор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии: «Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное».

Цитаты дня.

Владимир Соловьев раскритиковал приезд Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»

Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»

Нани: «Я был близок к переходу в «Зенит» и реально хотел, потому что тогда это был великий клуб . С «МЮ» не смогли договориться»

Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»

Руни об «МЮ»: «Ситуация стала еще хуже, чем при тен Хаге . Болельщики уходили с матча с «Ман Сити» – это мощный сигнал»

Советник «ПСЖ» Кампуш о «Золотом мяче»: «Дембеле – единственный, кто заслуживает награду. Если бы его звали Месси или Роналду, никаких споров бы не было . Он был лучшим в ЛЧ и Лиге 1»

