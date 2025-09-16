  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 4-е поражение «Динамо» Кудашова, новый рекорд Дюплантиса, Глейхенгаузу отказали в сопровождении Петросян, Батраков интересен «Барселоне», 5-матчевый бан Алтыбармакяна и другие новости
10

4-е поражение «Динамо» Кудашова, новый рекорд Дюплантиса, Глейхенгаузу отказали в сопровождении Петросян, Батраков интересен «Барселоне», 5-матчевый бан Алтыбармакяна и другие новости

1. КХЛ. «Динамо» Москва проиграло «Барысу» – у команды Кудашова 4 поражения в 5 матчах сезона. «Автомобилист» обыграл «Салават», «Авангард» победил «Динамо» Минск, «Шанхай» уступил «Амуру».

Появилась информация, что на фоне слабых результатов Алексея Кудашова могут уволить с поста тренера «Динамо». В качестве замены рассматривают Ротенберга и Билялетдинова.

2. Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Арман Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,30 м, Симбу, Камбунджи, Роджерс, Бимиш одержали победы.

3. ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года.

4. Алексей Батраков интересен «Барселоне». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было, пишет Metaratings.

5. Даниилу Глейхенгаузу отказали в сопровождении Аделии Петросян на отборочный турнир к Олимпиаде-2026.

6. 🥈🥉 Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Россиянин Аманулла Гаджимагомедов завоевал серебро, Сидаков взял бронзу, албанец Валиев уступил в финале.

7. Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу.

8. Депутат Госдумы Сергей  Колунов предложил запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях.

9. КХЛ дисквалифицировала Андрея Алтыбармакяна на 5 матчей. Форвард «Лады» бросил шайбу в судью и получил два дисциплинарных штрафа за игру.

10. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров: «Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать».

11. Экс-защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Умтити завершил карьеру в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться». 

12. «Реал» представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге. Мадридцы укажут на удаление Хейсена, отмену гола Гюлера и «дело Негрейры», пишет As. 

13. Руководство «МЮ» поддерживает Рубена Аморима. Человек из окружения тренера считает это «невероятным» при таких результатах, пишет Manchester Evening News. 

14. «Большая швейцарка». Аниш Гири выиграл турнир, Блюбаум – 2-й, Фируджа – 3-й, Ниманн – 8-й, Есипенко – 19-й, Непомнящий – 42-й.

15. Конор Макгрегор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии: «Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное».

Цитаты дня.

Владимир Соловьев раскритиковал приезд Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»

Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»

Нани: «Я был близок к переходу в «Зенит» и реально хотел, потому что тогда это был великий клуб. С «МЮ» не смогли договориться»

Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»

Руни об «МЮ»: «Ситуация стала еще хуже, чем при тен Хаге. Болельщики уходили с матча с «Ман Сити» – это мощный сигнал»

Советник «ПСЖ» Кампуш о «Золотом мяче»: «Дембеле – единственный, кто заслуживает награду. Если бы его звали Месси или Роналду, никаких споров бы не было. Он был лучшим в ЛЧ и Лиге 1»
 

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?6473 голоса
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
116 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Оренбург» примет «Рубин», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала
151 минуту назад
Соберите топ-команду Лиги чемпионов за 2 минуты и выиграйте джерси любимого клуба
сегодня, 03:50Тесты и игры
Тебас о задержке тренировки «Реала» из-за допинг-контроля: «У Ла Лиги нет полномочий в этой сфере. Клуб либо дезинформирован, либо пытается представить лигу виноватой во всем»
11сегодня, 03:25
Депутат Свищев о письме сотрудников «Химок»: «Прокуратура проверяет этот вопрос, позиция Минспорта и РФС очевидна. Планируем очную встречу, прессу позовем, может»
11вчера, 21:53
Тебас предложил использовать систему с тренерскими запросами на просмотр повторов: «Это может быть правильной моделью ВАР. Это положило бы конец множеству споров»
20вчера, 21:45
Франсис Кахигао: «Развитие молодых игроков – это не бизнес, а спорт. Никто не вспомнит, что наши 13-летние выиграли 5:0 – будут помнить игроков, которые дошли до основы»
6вчера, 21:41
«Эспаньол» идет 3-м в Ла Лиге после 4 туров. У него и «Барсы» по 10 очков, «Реал» лидирует с 12 баллами, «Атлетико» – 11-й
5вчера, 21:12
«Егоров оказался с большими и железными. Абсолютно правильно поступил, что удалил Станковича и не стал терпеть оскорбления». Лапочкин о судье
18вчера, 21:06
ВАР не позвал арбитра в моменте с удалением Хейсена, так как Куртуа выдвинулся далеко из ворот, а Милитао вряд ли помешал бы Ойарсабалю выйти один на один (Marca)
39вчера, 20:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»
136 минут назад
Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии: «Я не смотрю на возраст. Модрич в 40 лет был одним из лучших в «Реале», с 40-летним Мальдини я выиграл ЛЧ»
2сегодня, 03:55
Семшов о совмещении постов Карпиным: «Это ему не мешает. Мы просто начинаем искать там, где не нужно. Без него «Динамо» занималось по его программе»
6сегодня, 03:40
Кобелев о Станковиче: «По поведению – один из худших в РПЛ. Так вести себя нельзя! Он нервирует весь «Спартак», из‑за него игроки тоже начинают дергаться»
2сегодня, 03:10
После матча «Родины» и «Факела» случилась массовая драка. В ней участвовали игроки и представители тренерских штабов
19вчера, 21:46Видео
Рикарду Карвалью о самом сложном сопернике: «Дрогба удивил, когда я был в «Порту». Его сила, взрывная мощь, физика поражали. Остановить его было невероятно трудно»
4вчера, 21:29
Вальверде назвал Артету одним из лучших тренеров мира. Микель поблагодарил его: «Эрнесто – мой образец для подражания. Он везде добивался успеха и оставлял свой след»
5вчера, 21:21
Хавбек «Родины» Гуэйе забил «Факелу» ударом в девятку. Его команда победила в четвертом матче подряд
вчера, 21:20Видео
Чемпионат Испании. «Эспаньол» вырвал победу над «Мальоркой»
105вчера, 20:58
Чемпионат Италии. «Комо» принимает «Дженоа», «Верона» и «Кремонезе» голов не забили
105вчера, 20:46Live