Кантона призвал бойкотировать матчи с Израилем: «Россию отстранили через 4 дня после начала конфликта. Геноцид длится уже 716 дней, но Израиль все еще участвует в турнирах»

Эрик Кантона призвал бойкотировать матчи с израильскими командами.

«Через четыре дня после начала конфликта на Украине ФИФА и УЕФА отстранили Россию [от турниров]. Уже 716 дней продолжается то, что Amnesty International назвала геноцидом, и все же Израилю по-прежнему разрешено участвовать.

Почему действуют двойные стандарты? ФИФА и УЕФА должны отстранить Израиль от участия в турнире. Клубы по всему миру должны отказаться играть с израильскими командами, действующие игроки по всему миру должны отказаться играть против израильских команд», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» на благотворительном мероприятии «Вместе за Палестину» в Лондоне.

Француз отметил, что бойкот ЮАР в спорте сыграл «критически важную роль» в отмене апартеида.

«Пора всем взяться за дело, кто со мной?» – сказал Кантона . Публика отреагировала на его слова аплодисментами.