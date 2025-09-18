Холанд быстрее всех забил 50 голов в ЛЧ – в 49 матчах. Форвард «Сити» делит 9-е место с Анри в списке бомбардиров
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в матче против «Наполи» в 1-м туре общего этапа турнира (1:0, второй тайм).
Теперь на счету норвежского футболиста 50 забитых мячей в 49 матчах Лиги чемпионов. Холанд достиг этой отметки быстрее всех: Руд ван Нистелрою потребовались 62 игры, а Лионелю Месси – 66.
Кроме того, Эрлинг сравнялся с Тьерри Анри по голам в этом соревновании.
Список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:
1. Криштиану Роналду – 140 голов (183 матча)
2. Лионель Месси – 129 голов (163 матча)
3. Роберт Левандовски – 105 голов (133 матча)
4. Карим Бензема – 90 голов (152 матча)
5. Рауль – 71 гол (142 матча)
6-7. Килиан Мбаппе – 57 голов (88 матчей)
6-7. Томас Мюллер – 57 голов (163 матча)
8. Руд ван Нистелрой – 56 голов (73 матча)
9-10. Тьерри Анри – 50 голов (112 матчей).
9-10. Эрлинг Холанд – 50 голов (49 матчей).