Росель в суде о деле Негрейры: «Зачем «Барсе» помощь арбитров, если у нее была лучшая команда в мире? Месси, Пике и компания побеждали в Испании и Европе»

Сандро Росель заявил, что «Барселоне» не нужна была помощь судей.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сегодня несколько фигурантов дела дали показания в суде. Среди них – Сандро Росель , президент «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год.

Росель сообщил судье, что система отчетов об арбитрах, которые предоставлялись клубу, существовала до его вступления в должность. Посчитав ее интересной со спортивной точки зрения, команда Роселя решила ее сохранить.

В то же время экс-президент «Барселоны» отрицает, что клуб получал помощь от судей. «Зачем «Барсе» нужна была помощь судей, если у нее была лучшая команда в мире, где Месси , Пике и компания побеждали в Испании и Европе?» – заявил Росель в суде.

Сын Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барсы» 7,5 млн евро не за отчеты об арбитрах. Связь клуба и бывшего вице-президента CTA он назвал неэтичной

Бартомеу о деле Негрейры: «Барса» платила не за влияние на судей, а за отчеты. У нас лучшая команда, мы брали титулы с лучшим игроком мира благодаря собственным заслугам»