Корейская фигуристка напала с ножом на бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании

Южнокорейская фигуристка напала с ножом на своего бывшего тренера.

Как сообщает газета The Korea Herald, инцидент произошел во вторник на катке в Сеуле. Мужчина получил травмы лица и руки.

Имена обоих не называются, но известно, что фигуристке около 30 лет и она уже не соревнуется, а ее бывшему тренеру – около 40.

Подозреваемая сообщила полиции, что ее действия связаны с недовольством из-за расследования по другому делу. Более 10 лет назад она подавала заявление, обвинив тренера в изнасиловании и нападении при отягчающих обстоятельствах. В то время она училась в старшей школе и тренировалась у этого же мужчины.

В 2016-м суд оштрафовал специалиста на 3 млн вон (около 2200 долларов) по обвинению в нападении. Корейский союз конькобежцев в 2014-м отстранил его пожизненно, но в 2017-м после снятия обвинения в изнасиловании (за недостаточностью доказательств) изменил срок наказания на трехлетний. Благодаря этому мужчина смог продолжить работу в фигурном катании.

