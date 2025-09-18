Би Джей Пенна снова арестовали. Он незаконно проник в дом матери
Би Джей Пенн арестован за нарушение судебного запрета.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн был арестован за нарушение запретительного судебного приказа, вынесенного в пользу его матери. Это пятый арест Пенна за последние пять месяцев.
46-летний Пенн незаконно проник на территорию дома матери. Би Джея задержали, но он вышел на свободу после внесения залога в размере $2000.
Ранее его арестовывали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком.
Легенда UFC сошел с ума – уверен, что его семью убили и заменили самозванцами
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Yahoo Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости