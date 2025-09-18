Би Джей Пенна снова арестовали. Он незаконно проник в дом матери

Би Джей Пенн арестован за нарушение судебного запрета.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн был арестован за нарушение запретительного судебного приказа, вынесенного в пользу его матери. Это пятый арест Пенна за последние пять месяцев.

46-летний Пенн незаконно проник на территорию дома матери. Би Джея задержали, но он вышел на свободу после внесения залога в размере $2000.

Ранее его арестовывали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком.

Легенда UFC сошел с ума – уверен, что его семью убили и заменили самозванцами