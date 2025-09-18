Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»

В Лиге чемпионов проходят матчи 1-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В четверг «Байер » сыграет в гостях с «Копенгагеном », «Монако » без травмированного Александра Головина – с «Брюгге », «Манчестер Сити» примет «Наполи», «Барселона » встретится на выезде с «Ньюкаслом».

Лига чемпионов

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов