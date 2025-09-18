  • Спортс
  Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»

В Лиге чемпионов проходят матчи 1-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В четверг «Байер» сыграет в гостях с «Копенгагеном», «Монако» без травмированного Александра Головина – с «Брюгге», «Манчестер Сити» примет «Наполи», «Барселона» встретится на выезде с «Ньюкаслом».

Лига чемпионов

1-й тур

Лига чемпионов. 1 тур
18 сентября 16:45, Паркен
Копенгаген
Не начался
Байер
Лига чемпионов. 1 тур
18 сентября 16:45, Ян Брейдель
Брюгге
Не начался
Монако
Лига чемпионов. 1 тур
18 сентября 19:00, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
Наполи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
