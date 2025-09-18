Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
В Лиге чемпионов проходят матчи 1-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
В четверг «Байер» сыграет в гостях с «Копенгагеном», «Монако» без травмированного Александра Головина – с «Брюгге», «Манчестер Сити» примет «Наполи», «Барселона» встретится на выезде с «Ньюкаслом».
Лига чемпионов
1-й тур
18 сентября 16:45, Паркен
Не начался
18 сентября 16:45, Ян Брейдель
18 сентября 19:00, Этихад
Не начался
18 сентября 19:00, Дойче банк Парк
Не начался
18 сентября 19:00, Жозе Алваладе
18 сентября 19:00, Сент-Джеймс Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
