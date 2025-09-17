Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия сыграет с Сербией, Франция против Аргентины и другие матчи
18 сентября пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Мужчины
Филиппины
Групповой этап
3-й тур
Группа А
Египет – Тунис – 8.30
Филиппины – Иран – 12.30
Положение в группе: Тунис – 1 победа – 1 поражение (3 очка), Иран – 1-1 (3), Египет – 1-1 (3), Филиппины – 1-1 (3).
Группа C
Финляндия – Южная Корея – 5.30
Франция – Аргентина – 13.00
Положение в группе: Аргентина – 2-0 (5), Франция – 1-1 (4), Финляндия – 1-1 (3), Южная Корея – 0-2 (0).
Группа F
Бельгия – Алжир – 9.00
Италия – Украина – 16.30
Положение в группе: Бельгия – 2-0 (5), Италия – 1-1 (4), Украина – 1-1 (3), Алжир – 0-2 (0).
Группа H
Бразилия – Сербия – 5.00
Чехия – Китай – 16.00
Положение в группе: Бразилия – 2-0 (6), Чехия – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), Китай – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
