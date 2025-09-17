  • Спортс
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия сыграет с Сербией, Франция против Аргентины и другие матчи

18 сентября пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата мира по волейболу.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Мужчины

Филиппины

Групповой этап

3-й тур

Группа А

Египет – Тунис – 8.30

Филиппины – Иран – 12.30

Положение в группе: Тунис – 1 победа – 1 поражение (3 очка), Иран – 1-1 (3), Египет – 1-1 (3), Филиппины – 1-1 (3).

Группа C

Финляндия – Южная Корея – 5.30

Франция – Аргентина – 13.00

Положение в группе: Аргентина – 2-0 (5), Франция – 1-1 (4), Финляндия – 1-1 (3), Южная Корея – 0-2 (0).

Группа F

Бельгия – Алжир – 9.00

Италия – Украина – 16.30

Положение в группе: Бельгия – 2-0 (5), Италия – 1-1 (4), Украина – 1-1 (3), Алжир – 0-2 (0).

Группа H

Бразилия – Сербия – 5.00

Чехия – Китай – 16.00

Положение в группе: Бразилия – 2-0 (6), Чехия – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), Китай – 0-2 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
