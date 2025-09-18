Рэшфорд забил первые голы за «Барселону» – дубль в матче с «Ньюкаслом» в ЛЧ. Форвард арендован у «МЮ»
Маркус Рэшфорд забил первые голы за «Барселону».
Форвард каталонской команды сделал дубль в игре с «Ньюкаслом» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).
Английский футболист перешел в «блауграну» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с опцией выкупа этим летом.
Это 5-й матч Рэшфорда в составе «Барсы». Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости