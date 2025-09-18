Рэшфорд забил первые голы за «Барселону» – дубль в матче с «Ньюкаслом» в ЛЧ. Форвард арендован у «МЮ»

Маркус Рэшфорд забил первые голы за «Барселону».

Форвард каталонской команды сделал дубль в игре с «Ньюкаслом » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

Английский футболист перешел в «блауграну» из «Манчестер Юнайтед » на правах аренды с опцией выкупа этим летом.

Это 5-й матч Рэшфорда в составе «Барсы». Его статистику можно найти здесь .