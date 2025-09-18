МОК не будет отстранять Израиль от соревнований, так как страна соблюдает Олимпийскую хартию
МОК не будет отстранять Израиль от турниров, несмотря на ситуацию в Палестине.
Премьер‑министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от участия в международных спортивных соревнованиях из‑за продолжающихся военных действий в секторе Газа.
«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», – приводит ответ МОК Inside The Games.
Также в организации отметили, что во время Олимпиады-2024 в Париже спортсмены из Израиля и Палестины спокойно проживали в одной олимпийской деревне, и конфликтов не было.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Inside The Games
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости