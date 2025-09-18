  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Okko приобрел права на трансляцию олимпийской квалификации фигуристов. «Матч ТВ» также планировал показ, но удалил анонсы с расписанием
32

Okko приобрел права на трансляцию олимпийской квалификации фигуристов. «Матч ТВ» также планировал показ, но удалил анонсы с расписанием

Okko объявил о приобретении прав на показ олимпийской квалификации фигуристов.

19-21 сентября в Пекине пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Okko в прямом эфире покажет соревнования в одиночном катание у мужчин и женщин, спортивных парах и танцах на льду.

«Фигурное катание традиционно входит в число самых популярных зимних видов спорта в России. Отборочный турнир в Пекине — событие особого значения, ведь он определит состав участников Олимпиады-2026. Для зрителей Okko это уникальная возможность увидеть долгожданные выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника в прямом эфире и следить за борьбой лучших фигуристов мира», – заявил Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko.

Показ турнира также планировал «Матч ТВ», но сегодня удалил посты с расписаниями, включая список комментаторов.

Важная фигурка – на «Матч ТВ». За год прошли путь от «нужно ли это?» до «не могли не показать»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
телевидение
олимпийская квалификация
logoМатч ТВ
logoOkko
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Мария Бутырская: «Верю, что Трусова способна вернуться. Мне не сложно представить ее через какое-то время на чемпионате России»
26 минут назад
«Матч ТВ» удалил из телеграм-канала посты с расписанием олимпийской квалификации фигуристов
1130 минут назад
«В гостях на катке у моей китайской подруги». Горбачева показала, как тренируется в Пекине
22сегодня, 16:44Видео
Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»
21сегодня, 16:27
Корейская фигуристка напала с ножом на бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании
24сегодня, 15:59
Тарасова об олимпийском отборе: «Сейчас говорить про честное судейство не приходится. Но мне кажется, что наши все равно выиграют»
9сегодня, 14:33
Александр Энберт: «Думаю, Петросян может рассчитывать на топ-3 в мировом фигурном катании. В техническом плане она топ-1»
17сегодня, 14:29
ISU не запрещал фигуристам отвечать на вопросы о россиянах («Р-Спорт»)
12сегодня, 14:09
Карина Акопова: «Пока не достигну своих целей в фигурном катании, буду кататься. Цель, наверное, как у всех – олимпийский пьедестал»
7сегодня, 13:54
Акопова о панических атаках: «Меня сковывает страх, это как паралич. Перед глазами проносятся самые страшные падения, накрывает ужас, что я ничтожество»
2сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
сегодня, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23