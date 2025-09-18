Okko приобрел права на трансляцию олимпийской квалификации фигуристов. «Матч ТВ» также планировал показ, но удалил анонсы с расписанием
19-21 сентября в Пекине пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян и Петра Гуменника.
Okko в прямом эфире покажет соревнования в одиночном катание у мужчин и женщин, спортивных парах и танцах на льду.
«Фигурное катание традиционно входит в число самых популярных зимних видов спорта в России. Отборочный турнир в Пекине — событие особого значения, ведь он определит состав участников Олимпиады-2026. Для зрителей Okko это уникальная возможность увидеть долгожданные выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника в прямом эфире и следить за борьбой лучших фигуристов мира», – заявил Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko.
Показ турнира также планировал «Матч ТВ», но сегодня удалил посты с расписаниями, включая список комментаторов.
