Чемпион мира Фред Керли хочет превзойти рекорд Усэйна Болта, пробежав 100 м на турнире без допинг-контроля: «Это возможность стать самым быстрым в истории»

Фред Керли хочет превзойти рекорд Усэйна Болта на турнире без допинг-контроля.

Американский бегун Керли – чемпион мира 2022 года на дистанции 100 м. Он объявил, что выступит на первых в истории Enhanced Games («Расширенных играх», также их неофициально называют «Олимпиадой на стероидах»), где участников не будут тестировать на допинг.

Соревнования пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. За мировой рекорд на 100 м предусмотрены призовые в размере 1 млн долларов.

«Я с нетерпением жду новой главы в своей жизни и участия в Enhanced Games. Мировой рекорд всегда был главной целью моей карьеры. Сейчас мне предоставлена возможность отдать всю энергию на то, чтобы расширить свои границы и стать самым быстрым человеком в истории», – сказал 30-летний Керли.

На счету американца также две медали Олимпийских игр на 100 м – серебро Токио-2020 и бронза Парижа-2024.

Личный рекорд Керли (9,76 секунды) был установлен в 2022-м и является седьмым результатом в истории. Лучший с 2009-го принадлежит ямайцу Болту (9,58).

В августе Керли был временно отстранен за антидопинговое нарушение, связанное с непредоставлением информации о своем местонахождении.

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Enhanced Games
