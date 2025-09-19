«Айнтрахт» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 9-й, «Барселона» – 12-я, «Реал» – 13-й, «Кайрат» – 33-й
«Айнтрахт» лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов после 1-го тура.
Клуб из Франкфурта разгромил «Галатасарай» со счетом 5:1.
В первую восьмерку также входят «ПСЖ», «Брюгге», «Спортинг», «Юнион», «Бавария», «Арсенал» и «Интер».
Места с 9-го по 14-е заняли «Манчестер Сити», «Карабах», «Ливерпуль», «Барселона», «Реал» и «Тоттенхэм», также набравшие по 3 очка.
«Боруссия» Дортмунд, «Ювентус» и «Байер» попали в группу команд, занимающих места с 15-го по 21-е. «Атлетико» занимает 23-ю строчку, «Челси» – 28-ю, «Кайрат» – 33-ю.
Напомним, в 1/8 финала напрямую выходят первые восемь клубов. Команды, которые займут строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковых матчах. Остальные команды вылетают из еврокубков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
