«Айнтрахт» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 9-й, «Барселона» – 12-я, «Реал» – 13-й, «Кайрат» – 33-й

«Айнтрахт» лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов после 1-го тура.

Клуб из Франкфурта разгромил «Галатасарай » со счетом 5:1.

В первую восьмерку также входят «ПСЖ », «Брюгге », «Спортинг », «Юнион », «Бавария », «Арсенал » и «Интер ».

Места с 9-го по 14-е заняли «Манчестер Сити », «Карабах », «Ливерпуль », «Барселона », «Реал » и «Тоттенхэм», также набравшие по 3 очка.

«Боруссия» Дортмунд, «Ювентус » и «Байер» попали в группу команд, занимающих места с 15-го по 21-е. «Атлетико» занимает 23-ю строчку, «Челси» – 28-ю, «Кайрат» – 33-ю.

Напомним, в 1/8 финала напрямую выходят первые восемь клубов. Команды, которые займут строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковых матчах. Остальные команды вылетают из еврокубков.