Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Оренбург» примет «Рубин», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала
В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартует 4-й тур.
Во вторник «Локомотив» сыграет с «Акроном» в гостях.
В среду «Крылья Советов» примут «Краснодар», «Зенит» встретится с «Ахматом», «Сочи» будет противостоять московскому «Динамо».
В четверг ЦСКА сыграет с «Балтикой», «Спартак» – с «Ростовом».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
4-й тур
Не начался
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?6476 голосов
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости