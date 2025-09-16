Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Оренбург» примет «Рубин», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартует 4-й тур.

Во вторник «Локомотив » сыграет с «Акроном » в гостях.

В среду «Крылья Советов » примут «Краснодар », «Зенит » встретится с «Ахматом», «Сочи» будет противостоять московскому «Динамо».

В четверг ЦСКА сыграет с «Балтикой», «Спартак» – с «Ростовом».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

