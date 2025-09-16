  • Спортс
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Оренбург» примет «Рубин», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартует 4-й тур.

Во вторник «Локомотив» сыграет с «Акроном» в гостях.

В среду «Крылья Советов» примут «Краснодар», «Зенит» встретится с «Ахматом», «Сочи» будет противостоять московскому «Динамо». 

В четверг ЦСКА сыграет с «Балтикой», «Спартак» – с «Ростовом». 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

4-й тур

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
16 сентября 13:30,
Оренбург
Не начался
Рубин
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
16 сентября 15:45,
Акрон
Не начался
Локомотив
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
16 сентября 17:45,
Пари НН
Не начался
Динамо Махачкала
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
17 сентября 15:00,
Крылья Советов
Не начался
Краснодар
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
17 сентября 17:30,
Зенит
Не начался
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
17 сентября 17:30,
Сочи
Не начался
Динамо
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
18 сентября 15:30,
ЦСКА
Не начался
Балтика
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
18 сентября 17:45,
Спартак
Не начался
Ростов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
