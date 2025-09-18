Дмитрий Васильев: «Кто-то говорит, что Москва все себе деньги захапала и жирует. Зарабатывайте тоже, кто вам мешает»

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил разницу между Москвой и регионами РФ.

Васильев возглавляет Федерацию биатлона Санкт-Петербурга, он дважды побеждал на Олимпийских играх в эстафетах.

«Разница между Москвой и регионами? Достаточно посмотреть на бюджет столицы и все вопросы будут сняты. Тут не надо быть слишком умным. Даже с Санкт-Петербургом разница в два-три раза.

Другое дело, что можно иметь хороший бюджет, но плохо им пользоваться. У Собянина наоборот все отлично получается. По эффективности использования государственных средств он точно на первом месте, равных ему нет.

Неправда, что москвичи недостаточно работают и слишком много получают. Все у нас в стране трудятся одинаково. Разговоры о лени москвичей – обычная зависть. Не стоит придавать таким словам много внимания.

В Москве и жизнь намного дороже. В регионах денег поменьше, но и цены ниже. С региональными зарплатами в Москве жить невозможно. В регионах некоторые могут жить на 20 тысяч. Конечно, им хотелось бы зарабатывать больше. А представьте, как прожить на такую сумму в Москве. Это же нереально, а где-то живут.

Это проблема не только наша, но и общемировая. В Америке в Нью-Йорке тоже очень дорого жить. Во всем мире такое распределение доходов и цен. Кто-то говорит, что Москва все себе деньги захапала и жирует. Зарабатывайте тоже, кто вам мешает. На Собянина же не с неба деньги падают, он привлекает инвестиции. Он и в Тюменской области отлично справлялся, люди просили его остаться», – сказал Васильев.