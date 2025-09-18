Жозе Моуринью: «Я ошибся, перейдя в «Фенербахче». Мой уровень – тренировать крупнейшие клубы мира. Я вернулся на него, возглавив «Бенфику»

Жозе Моуринью заявил, что ошибся, согласившись работать в «Фенербахче».

Сегодня 62-летний специалист возглавил «Бенфику». В конце августа он был уволен из турецкого клуба, в котором работал с июня 2024 года.

– Думаете, это идеальный контекст для возвращения?

– Идеальный контекст для меня – снова тренировать одну из лучших команд в мире. Моя карьера была богатой, я тренировал крупнейшие клубы мира в разных странах.

Я принимал неправильные решения... Иногда я не могу подобрать португальское слово. Я не испытываю сожалений, потому что сожаления в жизни нам совсем не помогают, но осознание того, что мы сделали хорошо, а что плохо, все равно есть.

Я совершил ошибку, перейдя в «Фенербахче »: это был не мой культурный уровень, это был не мой футбольный уровень. Конечно, я выкладывался там до последнего дня.

Конечно, я был расстроен [после увольнения], как сейчас Бруну Лаже , потому что никто не любит уходить, но тренировать «Бенфику» – значит вернуться на свой уровень, а мой уровень – это тренировать крупнейшие клубы мира, – сказал Моуринью.

