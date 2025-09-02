Карпин об ужесточении лимита: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году – мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает»

Валерий Карпин не изменил позицию по поводу лимита на легионеров с 2009 года.

Тогда Карпин, занимавший пост генерального директора «Спартака », заявил : «Мы не против ограничений на легионеров вообще, но нынешняя схема – 6 иностранцев, 5 своих – себя не оправдывает. Уверен: такой лимит приносит зло не только российскому чемпионату, но и сборной. Оптимальное число зарубежных футболистов – семь. Ведь когда не было соотношения «6+5», ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, а национальная команда пробилась в полуфинал Евро. В условиях же нынешнего лимита клубы развратили россиян, фактически подарив многим из них места в стартовом составе, поскольку иного выхода нет».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

– Что думаете о лимите?

– Сказал все в 2009 году. Что я сделаю? Мое мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает, – цитирует главного тренера «Динамо » и сборной России Карпина «Матч ТВ».

«Сейчас тоже появляются футболисты. Появились игроки – Кирилл Глебов , Александр Черников , Наиль Умяров, Артем Карпукас и другие. Для сборной России футболисты появляются и сейчас», – передает слова Карпина Sport24.