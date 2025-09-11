  • Спортс
  • Митрофанов о лимите: «Установление ограничений – полномочие Минспорта, с точки зрения РФС вопрос дискуссионный. Мы всех доводов пока не слышали, их изложат на встрече»
11

Митрофанов о лимите: «Установление ограничений – полномочие Минспорта, с точки зрения РФС вопрос дискуссионный. Мы всех доводов пока не слышали, их изложат на встрече»

Максим Митрофанов высказался о планах ужесточения лимита на легионеров.

В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле». 9 сентября должна была состояться встреча Дегтярева с представителями клубов РПЛ, но она была перенесена из-за изменения графика министра.

«Идет дискуссия, отношение простое: установление ограничений на легионеров – полномочие министерства спорта, оно принимает его. Сейчас в РПЛ лимит установлен. С нашей точки зрения, вопрос дискуссионный, всегда будет существовать.

В России было по‑разному с лимитом, важнее говорить о том, какая совокупность средств используется для развития спорта. Один из элементов – лимит, но это не единственный элемент. Надо смотреть на вопрос комплексно.

Дегтярев хочет обсудить вопрос через прессу и с профессиональным сообществом. Министр – занятой человек, встреча была перенесена. На этой встрече Минспорт изложит РФС свою позицию и цели. Мы всех доводов пока не слышали», – сказал генеральный секретарь РФС.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
