  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев о словах Гинера про лимит и книги для футболистов: «Хочу выразить уважение, он с юмором отнесся, умница, молодец. Это показатель цельной натуры»
Дегтярев о словах Гинера про лимит и книги для футболистов: «Хочу выразить уважение, он с юмором отнесся, умница, молодец. Это показатель цельной натуры»

Михаил Дегтярев выразил уважение Евгению Гинеру за шутку про лимит и книги.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может». Кроме того, он сообщил, что Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов.

Позже президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос Осторожно Media о целесообразности ужесточения лимита: «Вы ему задайте вопрос, пускай объясняет, почему он так считает. Мы сейчас книжки готовим, чтобы ребята читали. Сейчас будем в футбол играть, кто больше стихов расскажет».

«Хочу выразить уважение Евгению Гинеру, как он с юмором отреагировал на тему лимита и книг. Он с юмором отнесся, умница, молодец. Люблю людей с юмором, увидимся при возможности», – цитирует Дегтярева ТАСС.

«Его реакция – с юмором и самоиронией. Это показатель цельной натуры. Я ценю таких людей. Умеешь с юмором относиться – значит, мудрый человек», – приводит слова министра «РБ Спорт».

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

