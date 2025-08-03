  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» обыграл «Динамо», 232 зрителя в Грозном на матче «Пари НН» – «Локо», серебро пловцов на ЧМ, максимальный контракт Дончича, Сон уходит из «Тоттенхэма» и другие новости
24

«Краснодар» обыграл «Динамо», 232 зрителя в Грозном на матче «Пари НН» – «Локо», серебро пловцов на ЧМ, максимальный контракт Дончича, Сон уходит из «Тоттенхэма» и другие новости

1. «Краснодар» вырвал победу у «Динамо» в 3-м туре Мир РПЛ – 1:0. Кордоба забил единственный гол на 87-й минуте. Для команды Карпина матч выдался ужасным: ни одного попадания в створ, ни одного удара из штрафной, xG – 0,1.

«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голам Батракова, Пиняева и Воробьева – 3:2. Команда Галактионова набрала 9 очков и будет лидером РПЛ после 3-го тура. Проходивший в Грозном матч посетили 232 зрителя.

«Ростов» разгромно проиграл «Крыльям Советов» дома – 1:4. Вадим Раков сделал дубль и ассистировал Божину, 20-летний форвард лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 4 голами.

2. Российские пловцы взяли серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, США победили с мировым рекордом. Климент Колесников вышел в финал заплыва на 50 м с лучшим временем, Самусенко – со вторым. Чэнь Ивэнь победила в прыжках с трехметрового трамплина, Ильиных – 7-я. Китай лидирует в медальном зачете, Россия – пятая с 14-ю наградами.

3. Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в Лондоне. Форвард может перейти в «Лос-Анджелес».

4. Лука Дончич подписал максимальное соглашение с «Лейкерс»: звездный разыгрывающий продлил контракт на три года и 165 миллионов долларов.

5. 75-летний Крикунов возглавил «Сочи». Тренер не работал в КХЛ с 2021 года.

6. Карасев ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартак» – «Балтика». Удаление Заболотного ЭСК РФС признала верным.

7. «Татнефть» сократила бюджет «Ак Барса» на 25% на фоне экономической ситуации. Раньше клуб был в «суперкомфортных условиях», теперь будет «просто в комфортных», пишет «Бизнес Online».

8. «ПСЖ» предложил Сафонова «Галатасараю». Турки могут подписать Матвея, если не купят Эдерсона или другого вратаря мирового уровня.

9. «Ньюкасл» предложил 75+5 млн евро за Шешко. «РБ Лейпциг» не устроило предложение по форварду.

10. Гран-при «Формулы-1» в Венгрии. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 8-й.

11. Мбаппе защищал Хакими на допросе по делу об изнасиловании. Форвард «Реала» заявлял, что его бывший партнер по «ПСЖ» «уважительно относится к женщинам, даже в состоянии алкогольного опьянения».

12. «Реал» предлагал Винисиусу 20 млн евро в год и бонусы. Продление на таких условиях для вингера «бессмысленно», потому что зарплата близка к нынешней.

13. Чемпионат России по регби. «Локомотив» победил «ВВА-Подмосковье», «Стрела-Ак Барс» обыграла «Металлург».

14. «Шанхай» Слуцкого, уступая 0:3 к 33-й минуте, сыграл 4:4 с «Юньнанем». Команда российского тренера с отрывом лидирует в Суперлиге Китая.

15. UFC on ESPN 71. Таира победил Пака, Пуляев нокаутировал Клейна.

Цитаты дня.

Льюис Хэмилтон о 12-м месте: «Я абсолютно бесполезен, «Феррари» нужно сменить гонщика»

Коршунов о Жедсоне за 28 млн евро: «Явное расточительство. Лучше бы пустили эти деньги в детско‑юношеский футбол или отдали нуждающимся»

Оливер Кан: «Лига – не самая честная форма конкуренции. Что честного, когда бюджет в 30 млн соревнуется с 300 млн? 5 запасных «Баварии» стоят больше состава клуба из нижней трети»

Эрлинг Холанд: «Норвегия никогда не выиграет ЧМ, шанс – 0,5%. У США – 1%»

Лохте опубликовал фото с надгробием и надписью: «В память об американском плавании. Можете называть это похоронами»

Маурисио: «Зенит» – самый популярный клуб России. В Бразилии его лучше знают, чем «Спартак»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Слот о гибели Жоты: «Это повлияло на каждого в «Ливерпуле», Диогу навсегда в наших сердцах. Горжусь силой и мужеством игроков, они сплотились в сложнейшей ситуации»
126 минут назад
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
741 минуту назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
10сегодня, 17:50
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
16сегодня, 17:44
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
82сегодня, 17:38
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
33сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
41сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
76сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
17сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
53 минуты назадLive
Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
48 минут назад
«Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти
112 минут назад
Скауты «МЮ» следили за защитником «Фиорентины» Комуццо. «Фиалки» оценивают его в 40 млн евро
228 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
348 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
750 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1156 минут назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
57 минут назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14