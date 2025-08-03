«Краснодар» обыграл «Динамо», 232 зрителя в Грозном на матче «Пари НН» – «Локо», серебро пловцов на ЧМ, максимальный контракт Дончича, Сон уходит из «Тоттенхэма» и другие новости

1. «Краснодар» вырвал победу у «Динамо» в 3-м туре Мир РПЛ – 1:0. Кордоба забил единственный гол на 87-й минуте. Для команды Карпина матч выдался ужасным: ни одного попадания в створ, ни одного удара из штрафной, xG – 0,1.

«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голам Батракова , Пиняева и Воробьева – 3:2. Команда Галактионова набрала 9 очков и будет лидером РПЛ после 3-го тура. Проходивший в Грозном матч посетили 232 зрителя.

«Ростов» разгромно проиграл «Крыльям Советов» дома – 1:4. Вадим Раков сделал дубль и ассистировал Божину, 20-летний форвард лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 4 голами.

2. Российские пловцы взяли серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, США победили с мировым рекордом. Климент Колесников вышел в финал заплыва на 50 м с лучшим временем, Самусенко – со вторым. Чэнь Ивэнь победила в прыжках с трехметрового трамплина, Ильиных – 7-я. Китай лидирует в медальном зачете, Россия – пятая с 14-ю наградами.

3. Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в Лондоне. Форвард может перейти в «Лос-Анджелес».

4. Лука Дончич подписал максимальное соглашение с «Лейкерс»: звездный разыгрывающий продлил контракт на три года и 165 миллионов долларов.

5. 75-летний Крикунов возглавил «Сочи». Тренер не работал в КХЛ с 2021 года.

6. Карасев ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартак» – «Балтика». Удаление Заболотного ЭСК РФС признала верным.

7. «Татнефть» сократила бюджет «Ак Барса» на 25% на фоне экономической ситуации. Раньше клуб был в «суперкомфортных условиях», теперь будет «просто в комфортных», пишет «Бизнес Online».

8. «ПСЖ» предложил Сафонова «Галатасараю». Турки могут подписать Матвея, если не купят Эдерсона или другого вратаря мирового уровня.

9. «Ньюкасл» предложил 75+5 млн евро за Шешко. «РБ Лейпциг» не устроило предложение по форварду.

10. Гран-при «Формулы-1» в Венгрии. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 8-й.

11. Мбаппе защищал Хакими на допросе по делу об изнасиловании. Форвард «Реала» заявлял, что его бывший партнер по «ПСЖ» «уважительно относится к женщинам, даже в состоянии алкогольного опьянения».

12. «Реал» предлагал Винисиусу 20 млн евро в год и бонусы. Продление на таких условиях для вингера «бессмысленно», потому что зарплата близка к нынешней.

13. Чемпионат России по регби. «Локомотив» победил «ВВА-Подмосковье», «Стрела-Ак Барс» обыграла «Металлург».

14. «Шанхай» Слуцкого, уступая 0:3 к 33-й минуте, сыграл 4:4 с «Юньнанем». Команда российского тренера с отрывом лидирует в Суперлиге Китая.

15. UFC on ESPN 71. Таира победил Пака, Пуляев нокаутировал Клейна.

Цитаты дня.

Льюис Хэмилтон о 12-м месте: «Я абсолютно бесполезен, «Феррари» нужно сменить гонщика»

Коршунов о Жедсоне за 28 млн евро: «Явное расточительство. Лучше бы пустили эти деньги в детско‑юношеский футбол или отдали нуждающимся»

Оливер Кан: «Лига – не самая честная форма конкуренции. Что честного, когда бюджет в 30 млн соревнуется с 300 млн? 5 запасных «Баварии» стоят больше состава клуба из нижней трети»

Эрлинг Холанд: «Норвегия никогда не выиграет ЧМ, шанс – 0,5%. У США – 1%»

Лохте опубликовал фото с надгробием и надписью: «В память об американском плавании. Можете называть это похоронами»

Маурисио: «Зенит» – самый популярный клуб России. В Бразилии его лучше знают, чем «Спартак»