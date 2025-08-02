Раков сделал дубль и ассистировал Божину в игре с «Ростовом». 20-летний форвард «Крыльев» забил в 3-м матче подряд и лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 4 голами

Вадим Раков забил в третьем туре Мир РПЛ подряд.

Нападающий «Крыльев Советов» открыл счет на 11-й минуте игры с «Ростовом», воспользовавшись передачей защитника Кирилла Печенина .

Следует отметить, что голевая атака в игре с «Ростовом » началась после того, как самарцы получили право на удар от ворот, а голкипер Сергей Песьяков удачно перевел мяч на половину поля соперника. Однако вместо удара от ворот главному арбитру Владимиру Москалеву , вероятно, следовало назначить угловой, поскольку мяч, по всей видимости, ушел за пределы поля от головы футболиста «Крыльев Советов ».

Сергей Божин забил на 57-й минуте после передачи Ракова с углового, а на 74-й Вадим оформил дубль.

20-летний форвард возглавляет список бомбардиров чемпионата с четырьмя голами. Ранее он по разу забил «Пари НН» и «Акрону».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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