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Раков сделал дубль и ассистировал Божину в игре с «Ростовом». 20-летний форвард «Крыльев» забил в 3-м матче подряд и лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 4 голами

Вадим Раков забил в третьем туре Мир РПЛ подряд.

Нападающий «Крыльев Советов» открыл счет на 11-й минуте игры с «Ростовом», воспользовавшись передачей защитника Кирилла Печенина.

Следует отметить, что голевая атака в игре с «Ростовом» началась после того, как самарцы получили право на удар от ворот, а голкипер Сергей Песьяков удачно перевел мяч на половину поля соперника. Однако вместо удара от ворот главному арбитру Владимиру Москалеву, вероятно, следовало назначить угловой, поскольку мяч, по всей видимости, ушел за пределы поля от головы футболиста «Крыльев Советов».

Сергей Божин забил на 57-й минуте после передачи Ракова с углового, а на 74-й Вадим оформил дубль.

20-летний форвард возглавляет список бомбардиров чемпионата с четырьмя голами. Ранее он по разу забил «Пари НН» и «Акрону».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoВадим Раков
logoСергей Песьяков
logoКирилл Печенин
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