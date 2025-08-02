Карасев ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартак» – «Балтика», удаление Заболотного ЭСК РФС признала верным

ЭСК РФС озвучила решение по двум моментам матча «Спартак» – «Балтика» (0:3).

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза разобрала два эпизода матча 2-го тура Мир РПЛ , который обслуживал арбитр Сергей Карасев .

На 8-й минуте встречи был удален форвард «Спартака » Антон Заболотный . Московский клуб попросил проверить эпизод, но комиссия поддержала решение арбитра.

«Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» Москва Антона Заболотного. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Антон Заболотный виновен в серьезном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника», – сказано в заявлении ЭСК РФС

А вот удаление другого игрока «Спартака» – Маркиньоса – на 58-й минуте комиссия признала ошибочным.

«Решение комиссии: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Спартака» Маркиньоса. Голосование: единогласно.

Атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент ошибочно не зафиксировал.

Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом ВАР, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй желтой карточки», – сообщили в ЭСК.