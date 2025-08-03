UFC on ESPN 71: Таира победил Пака, Пуляев нокаутировал Клейна и другие бои

В ночь на 3 августа в Лас-Вегасе (США) прошел UFC on ESPN 71, в главном событии которого подрались бойцы наилегчайшей категории Тацуро Таира (17-1) и Хюн Сун Пак (10-1). Таира победил болевым приемом во втором раунде.

Главные бои вечера:

● Крис Данкан (14-2) победил Матеуша Ребецки (20-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

● Элвис Бренер (16-6) проиграл Эстебану Рибовичу (15-2) единогласным решением судей (28-29, 27-30, 27-30);

● Нора Корнолле (9-3) проиграла Кэрол Росе (19-7) единогласным решением судей (27-30, 27-29, 27-29);

● Нил Мэгни (30-14) победил Элизеу Залески Дос Сантоса (25-10-1) техническим нокаутом во втором раунде;

● Дэнни Силва (10-2) проиграл Кевину Вальехосу (16-1) единогласным решением судей (27-30, 28-29, 27-30);

● Ник Клейн (6-3) проиграл Андрею Пуляеву (10-3) техническим нокаутом во втором раунде.

