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  • 🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Россия взяла серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, США победили с мировым рекордом
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🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Россия взяла серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, США победили с мировым рекордом

Российские пловцы взяли серебро в кролевой эстафете на чемпионате мира-2025.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

2 августа

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Гретхен Уолш (США) – 24,83

2. Александрия Перкинс (Австралия) – 25,31

3. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 25,43

5. Арина Суркова (Россия) – 25,59 

200 м, спина

1. Кэйли Маккиоун (Австралия) – 2.03,33

2. Реган Смит (США) – 2.04,29

3. Клэр Керзан (США) – 2.06,04

800 м, вольный стиль

1. Кэтлин Ледеки (США) – 8.05,62

2. Лани Паллистер (Австралия) – 8.05,98

3. Саммер Макинтош (Канада) – 8.07,29

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 21,14

2. Бен Прауд (Великобритания) – 21,26

3. Джек Алекси (США) – 21,46

5. Егор Корнев (Россия) – 21,53

100 м, баттерфляй

1. Максим Груссе (Франция) – 49,62

2. Ноэ Понти (Швейцария) – 49,83

3. Илья Харун (Канада) – 50,07

6. Андрей Минаков (Россия) – 50,90

Микст-эстафета, 4×100 м, вольный стиль

1. США (Джек Алекси, Патрик Саммон, Кейт Дугласс, Торри Хаск) – 3.18,48 (мировой рекорд)

2. Россия (Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова, Дарья Клепикова) – 3.19,68

3. Франция (Максим Груссе, Ян Ле Гофф, Мари Ваттель, Бериль Гастальделло) – 3.21,35

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoКэтлин Ледеки
logoЕгор Корнев
logoАндрей Минаков
logoНоэ Понти
logoДжошуа Лиендо
logoГретхен Уолш
logoМаксим Груссе
logoКэйли Маккиоун
Александрия Перкинс
logoСаммер Макинтош
logoКэмерон Макэвой
logoЛани Паллистер
logoАрина Суркова
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logoсборная Австралии жен
logoДарья Трофимова
Иван Гирев
logoДарья Клепикова
Рос Ваноттердейк
logoсборная Бельгии
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