🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Россия взяла серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, США победили с мировым рекордом
Плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
2 августа
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Гретхен Уолш (США) – 24,83
2. Александрия Перкинс (Австралия) – 25,31
3. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 25,43
5. Арина Суркова (Россия) – 25,59
200 м, спина
1. Кэйли Маккиоун (Австралия) – 2.03,33
2. Реган Смит (США) – 2.04,29
3. Клэр Керзан (США) – 2.06,04
800 м, вольный стиль
1. Кэтлин Ледеки (США) – 8.05,62
2. Лани Паллистер (Австралия) – 8.05,98
3. Саммер Макинтош (Канада) – 8.07,29
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 21,14
2. Бен Прауд (Великобритания) – 21,26
3. Джек Алекси (США) – 21,46
5. Егор Корнев (Россия) – 21,53
100 м, баттерфляй
1. Максим Груссе (Франция) – 49,62
2. Ноэ Понти (Швейцария) – 49,83
3. Илья Харун (Канада) – 50,07
6. Андрей Минаков (Россия) – 50,90
Микст-эстафета, 4×100 м, вольный стиль
1. США (Джек Алекси, Патрик Саммон, Кейт Дугласс, Торри Хаск) – 3.18,48 (мировой рекорд)
2. Россия (Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова, Дарья Клепикова) – 3.19,68
3. Франция (Максим Груссе, Ян Ле Гофф, Мари Ваттель, Бериль Гастальделло) – 3.21,35