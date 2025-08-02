Льюис Хэмилтон о 12-м месте: «Я абсолютно бесполезен, «Феррари» нужно сменить гонщика»

Хэмилтон заявил, что «Феррари» необходимо от него избавиться.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что крайне разочарован результатом квалификации к Гран-при Венгрии : семикратный чемпион «Формулы-1» стал 12-м, в то время как его напарник Шарль Леклер завоевал поул.

«Дело во мне каждый раз. Я бесполезен, абсолютно бесполезен.

С командой проблем нет. Вы сами видели – болид на поуле. Пожалуй, нам нужно сменить гонщика», – признался британец.

Хэмилтон стал 12-м в квалификации в Венгрии, Леклер принес «Феррари» первый поул в сезоне

Шарль Леклер о поуле: «Что? Мамма миа»