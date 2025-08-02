«ПСЖ» предложил Сафонова «Галатасараю». Турки могут подписать Матвея, если не купят Эдерсона или другого вратаря мирового уровня (Ягыз Сабунджуоглу)

Матвей Сафонов заинтересовал «Галатасарай».

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что «ПСЖ » предложил турецкому клубу подписать российского голкипера.

Стамбульцы ответили, что рассмотрят такой вариант, если им не удастся приобрести Эдерсона («Манчестер Сити») или другого футболиста мирового уровня.

Сафонов выступает за парижан с 2024 года и в Лиге 1 провел 10 матчей. Подробно со статистикой игрока сборной России можно ознакомиться здесь .