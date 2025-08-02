«ПСЖ» предложил Сафонова «Галатасараю». Турки могут подписать Матвея, если не купят Эдерсона или другого вратаря мирового уровня (Ягыз Сабунджуоглу)
Матвей Сафонов заинтересовал «Галатасарай».
Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что «ПСЖ» предложил турецкому клубу подписать российского голкипера.
Стамбульцы ответили, что рассмотрят такой вариант, если им не удастся приобрести Эдерсона («Манчестер Сити») или другого футболиста мирового уровня.
Сафонов выступает за парижан с 2024 года и в Лиге 1 провел 10 матчей. Подробно со статистикой игрока сборной России можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
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