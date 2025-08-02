  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» предложил Сафонова «Галатасараю». Турки могут подписать Матвея, если не купят Эдерсона или другого вратаря мирового уровня (Ягыз Сабунджуоглу)
118

«ПСЖ» предложил Сафонова «Галатасараю». Турки могут подписать Матвея, если не купят Эдерсона или другого вратаря мирового уровня (Ягыз Сабунджуоглу)

Матвей Сафонов заинтересовал «Галатасарай».

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что «ПСЖ» предложил турецкому клубу подписать российского голкипера.

Стамбульцы ответили, что рассмотрят такой вариант, если им не удастся приобрести Эдерсона («Манчестер Сити») или другого футболиста мирового уровня.

Сафонов выступает за парижан с 2024 года и в Лиге 1 провел 10 матчей. Подробно со статистикой игрока сборной России можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
возможные трансферы
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoЭдерсон
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Непомнящий об ужесточении лимита: «Есть смысл, когда мы в изоляции. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если не играем в еврокубках?»
454 минуты назад
Аршавин о Черчесове в «Ахмате»: «Хотел более статусную команду, но за такую сумму пойти можно»
4сегодня, 02:29
«Реал» перевел Гонсало в первую команду и подпишет с форвардом новый контракт
7сегодня, 01:59
Гендиректор «Ахмата»: «И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую игру. Трансферы? Найдем точки соприкосновения»
9сегодня, 01:28
«Отстраните Израиль, геноцид – это не игра». На Мальте активисты провели акцию в поддержку Газы перед матчем «Спартанс» с «Маккаби» и призвали освободить Палестину от оккупации
52вчера, 22:03
«Фортуна» отказалась от подписания израильского форварда «Гранады» Вейсмана, лайкавшего посты с призывами к уничтожению Газы, из-за протеста фанатов
20вчера, 21:58
30-летний сын Черчесова войдет в штаб отца в «Ахмате» – это будет его первый тренерский опыт (Иван Карпов)
65вчера, 21:43
Игроков «Барселоны» поразило решение тер Стегена не подписывать заключение о травме
75вчера, 21:33
«МЮ» закупил GPS-трекеры, отслеживающие действия игроков и нагрузку. Штаб Аморима сможет в реальном времени смотреть за тем, насколько усердно футболисты работают и не грозят ли им травмы
18вчера, 21:23
Та об образцах для подражания: «Нельсон Мандела – великий человек, он оказал огромное влияние. В спорте – Леброн и Роналдиньо, олицетворявший абсолютную любовь к футболу»
34вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дивеев жалеет об уходе Пьянича из ЦСКА: «Кисляк так спрогрессировал именно благодаря Миралему»
через 0
Аленичев о смерти Жорже Кошты: «Величайший человек! Очень большая утрата для «Порту» и всей Португалии»
116 минут назад
Вега назвал Месси лучшим футболистом всех времен: «Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился со сборной – очень важное достижение»
33 минуты назад
Слот о Виртце: «Кроссы и забросы Трента были крайне важны. Фло тоже обладает этими качествами, только на другой позиции. Он дает креатив»
2сегодня, 02:46
Сычев опроверг уход с поста президента «Иртыша»: «Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу»
сегодня, 02:15
Ассоциация футбола Аргентины допустила проведение матча с Россией: «Такой вариант может быть рассмотрен, но нет определенности с датами»
сегодня, 01:42
Булыкин о матче с Иорданией: «Одна из лучших команд на континенте. На ее фоне можно увидеть достоинства и недостатки России»
сегодня, 01:13
«Челси», «Атлетико» и «Тоттенхэм» интересовались Касадо. Хавбек не хочет уходить из «Барсы»
3вчера, 21:32
Моуринью не сдержал слез, говоря о смерти Жорже Кошты: «Он сказал бы мне делать свою работу, не думать о нем. Я так и поступлю, а потом поплачу»
5вчера, 20:59Фото
Гонсало получит в «Реале» 9-й номер, освобожденный Мбаппе. Последним среди испанцев под ним играл Сольдадо в сезоне-2007/08 (Альберто Перейро)
2вчера, 20:58