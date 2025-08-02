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Лука Дончич продлил контракт с «Лейкерс» на три года и 165 миллионов долларов

Лука Дончич подписал максимальное соглашение с «Лейкерс».

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич (26 лет, 201 см) продлил контракт с клубом на максимальных условиях – 165 миллионов долларов за три года.

В контракт включена опция игрока на сезон-2028/29.

Словенец заработает 46 миллионов долларов за предстоящий сезон-2025/26, после которого вступит в силу новый контракт. В 2028 году Дончич получит право на подписание пятилетнего контракта на 417 миллионов.

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НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Шэмса Чарании в соцсети X
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