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  • Гран-при Венгрии-2025. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 8-й
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Гран-при Венгрии-2025. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 8-й

Леклер стал быстрейшим в квалификации «Ф-1» под Будапештом.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию и опередил гонщиков «Макларена» – Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

Гран-при Венгрии

Хунгароринг, Модьород

2 августа 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.15,372

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,026

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,041

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,053

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,109

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,126

7. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,353

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,356

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,449

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,543

Выбыли после второго сегмента:

11. Оливер Бермэн («Хаас»)

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

13. Карлос Сайнс («Уильямс»)

14. Франко Колапинто («Альпин»)

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода («Ред Булл»)

17. Пьер Гасли («Альпин»)

18. Эстебан Окон («Хаас»)

19. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакс Ферстаппен
logoЛиам Лоусон
logoЛандо Норрис
logoФернандо Алонсо
logoДжордж Расселл
logoХаас
logoШарль Леклер
logoГабриэл Бортолето
logoРейсинг Буллз
logoФеррари
logoЛанс Стролл
результаты
logoКарлос Сайнс
logoЭстебан Окон
logoМерседес
Гран-при Венгрии
logoРед Булл
logoАндреа Кими Антонелли
logoИзак Аджар
logoМакларен
logoОливер Бермэн
logoЮки Цунода
logoЗаубер
logoАльпин
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoПьер Гасли
logoАстон Мартин
logoФранко Колапинто
logoОскар Пиастри
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