Гран-при Венгрии-2025. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 8-й
Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию и опередил гонщиков «Макларена» – Оскара Пиастри и Ландо Норриса.
Хунгароринг, Модьород
2 августа 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.15,372
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,026
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,041
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,053
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,109
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,126
7. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,353
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,356
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,449
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,543
Выбыли после второго сегмента:
11. Оливер Бермэн («Хаас»)
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
13. Карлос Сайнс («Уильямс»)
14. Франко Колапинто («Альпин»)
15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода («Ред Булл»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Эстебан Окон («Хаас»)
19. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
20. Алекс Албон («Уильямс»)
Результаты трех сегментов: