Гран-при Венгрии-2025. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 8-й

Леклер стал быстрейшим в квалификации «Ф-1» под Будапештом.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию и опередил гонщиков «Макларена» – Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Гран-при Венгрии Хунгароринг, Модьород 2 августа 2025 года Квалификация Топ-10 1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.15,372 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,026 3. Ландо Норрис («Макларен») +0,041 4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,053 5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,109 6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,126 7. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,353 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,356 9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,449 10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,543 Выбыли после второго сегмента: 11. Оливер Бермэн («Хаас») 12. Льюис Хэмилтон («Феррари») 13. Карлос Сайнс («Уильямс») 14. Франко Колапинто («Альпин») 15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») Выбыли после первого сегмента: 16. Юки Цунода («Ред Булл») 17. Пьер Гасли («Альпин») 18. Эстебан Окон («Хаас») 19. Нико Хюлькенберг («Заубер») 20. Алекс Албон («Уильямс») Результаты трех сегментов: