  • Круговой травмировался после стыка с Максименко в штрафной «Спартака». Защитника ЦСКА заменили на 12-й минуте дерби
Фото
16

Круговой травмировался после стыка с Максименко в штрафной «Спартака». Защитника ЦСКА заменили на 12-й минуте дерби

Данил Круговой травмировался после стыка с Александром Максименко.

Защитник ЦСКА Данил Круговой получил травму в первом тайме матча 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:0, первый тайм).

Инцидент произошел на 5-й минуте встречи. Футболист ЦСКА столкнулся с вратарем красно-белых Александром Максименко на углу вратарской «Спартака». Главный судья Сергей Карасев не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде.

Круговой попытался продолжить игру, но был заменен на Матию Поповича на 12-й минуте.

Изображение: трансляция «Матч ТВ»

«Спартак» – ЦСКА. 0:0 – Круговой травмировался после столкновения с Максименко. Онлайн-трансляция

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23359 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
