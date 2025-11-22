Круговой травмировался после стыка с Максименко в штрафной «Спартака». Защитника ЦСКА заменили на 12-й минуте дерби

Данил Круговой травмировался после стыка с Александром Максименко.

Защитник ЦСКА Данил Круговой получил травму в первом тайме матча 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком » (0:0, первый тайм).

Инцидент произошел на 5-й минуте встречи. Футболист ЦСКА столкнулся с вратарем красно-белых Александром Максименко на углу вратарской «Спартака». Главный судья Сергей Карасев не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде.

Круговой попытался продолжить игру, но был заменен на Матию Поповича на 12-й минуте.

Изображение: трансляция «Матч ТВ»

