Круговой травмировался после стыка с Максименко в штрафной «Спартака». Защитника ЦСКА заменили на 12-й минуте дерби
Данил Круговой травмировался после стыка с Александром Максименко.
Защитник ЦСКА Данил Круговой получил травму в первом тайме матча 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:0, первый тайм).
Инцидент произошел на 5-й минуте встречи. Футболист ЦСКА столкнулся с вратарем красно-белых Александром Максименко на углу вратарской «Спартака». Главный судья Сергей Карасев не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде.
Круговой попытался продолжить игру, но был заменен на Матию Поповича на 12-й минуте.
Изображение: трансляция «Матч ТВ»
«Спартак» – ЦСКА. 0:0 – Круговой травмировался после столкновения с Максименко. Онлайн-трансляция
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23359 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости