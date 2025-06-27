Экс-игрок «Сьона» Ин-Албон считает недопустимым проведение матча с «Зенитом».

Ранее «Зенит» объявил , что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. За «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Позднее «Сьон » заявил , что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили , что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.

«В текущей политической ситуации даже не нужно рассматривать это по моральным и этическим соображениям. Я думаю, что это совершенно неправильно.

Но это типично для [президента «Сьона» Кристиана] Константина. Он получает несколько сотен тысяч франков, и казна снова наполняется. На остальное ему просто наплевать», – сказал в интервью Blick бывший защитник «Сьона» Чарли Ин-Албон.

Сообщалось, что швейцарский клуб получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом».

Швейцарский политик Брежи о матче «Зенитом»: «Как болельщик «Сьона» я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России»