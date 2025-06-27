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  • Экс-игрок «Сьона» Ин-Албон о матче с «Зенитом»: «Это неправильно по этическим соображениям в текущей политической ситуации. Но президенту клуба наплевать, раз казна наполняется»
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Экс-игрок «Сьона» Ин-Албон о матче с «Зенитом»: «Это неправильно по этическим соображениям в текущей политической ситуации. Но президенту клуба наплевать, раз казна наполняется»

Экс-игрок «Сьона» Ин-Албон считает недопустимым проведение матча с «Зенитом».

Ранее «Зенит» объявил, что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. За «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Позднее «Сьон» заявил, что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили, что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.

«В текущей политической ситуации даже не нужно рассматривать это по моральным и этическим соображениям. Я думаю, что это совершенно неправильно.

Но это типично для [президента «Сьона» Кристиана] Константина. Он получает несколько сотен тысяч франков, и казна снова наполняется. На остальное ему просто наплевать», – сказал в интервью Blick бывший защитник «Сьона» Чарли Ин-Албон.

Сообщалось, что швейцарский клуб получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом».

Швейцарский политик Брежи о матче «Зенитом»: «Как болельщик «Сьона» я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России»

Опубликовано: Полина Антохина
товарищеские матчи (клубы)
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деньги
Политика
Кристиан Константин
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