«Сьон» получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом» (Blick)
«Сьон» получит более 300 тысяч евро за матч с «Зенитом».
Сегодня председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев рассказал, что товарищеская встреча этих команд может состояться 9 июля.
По информации Blick, стороны еще не достигли окончательной договоренности, но близки к ней. Ожидается, что «Сьон» получит 300 тысяч швейцарских франков (320 тысяч евро) за участие в этом матче.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Blick
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