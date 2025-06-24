«Сьон» получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом» (Blick)

«Сьон» получит более 300 тысяч евро за матч с «Зенитом».

Сегодня председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев рассказал, что товарищеская встреча этих команд может состояться 9 июля .

По информации Blick, стороны еще не достигли окончательной договоренности, но близки к ней. Ожидается, что «Сьон » получит 300 тысяч швейцарских франков (320 тысяч евро) за участие в этом матче.