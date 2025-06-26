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«Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии

«Зенит» объявил, что сыграет со швейцарским «Сьоном» в июле.

Ранее сообщалось, что клуб, за который выступает российский полузащитник Антон Миранчук, получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом».

«Winline Суперсерия: «Зенит» сыграет со швейцарским «Сьоном» на «Газпром Арене».

9 июля сине-бело-голубые проведут второй матч летней Winline Суперсерии.

Соперником команды Сергея Семака станет швейцарский «Сьон», за который выступает полузащитник национальной сборной России Антон Миранчук.

Встреча с двукратным чемпионом Швейцарии станет для «Зенита» второй в истории – ранее команды играли на летних сборах в 2016-м (3:1, победа соперников).

Билеты на «Газпром Арену» уже доступны на tickets.fc-zenit.ru. Минимальная стоимость составляет 300 рублей.

Обладатели клубной карты могут приобрести билеты категории «Стандарт» со скидкой до 15% в зависимости от уровня пользователя. Для детей в возрасте до 14 лет действует скидка в размере 50%.

Карта болельщика не требуется», – сказано в заявлении «Зенита».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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logoГазпром Арена (Крестовский)
logoАнтон Миранчук
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