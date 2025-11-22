Гусев о «Динамо»: «Карпин не хотел, чтобы так сложилось. В других клубах это работало – принципы, требования. Моуриньо приходит в одну команду и выигрывает ЛЧ, а в другой ничего не может»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре команды в первой половине сезона Мир РПЛ.
Валерий Карпин ранее решил оставить пост главного тренера бело-голубых. Команда на данный момент идет 10-й в таблице.
– Есть ли понимание, что именно не так пошло в первой половине сезона и как это исправить?
– Понимание есть, но опять же все покажут матчи и результат – правильно ли мы это понимаем или нет. Это футбол: может показаться, что все идет здорово, а выходишь на игру, и все получается совсем по-другому.
Понятно, что Валерий не хотел, чтобы все так сложилось. Он хотел как лучше, и где-то раньше в его других командах это работало. Я имею в виду его подготовку, принципы, требования.
Мы видим, что так бывает и у других тренеров. Моуриньо приходит в одну команду и выигрывает Лигу чемпионов, а в другой ничего не может сделать, и его увольняют после пятого-шестого тура.
Это футбол: так бывает, когда твои принципы и требования где-то работают, а где-то – нет, – сказал Ролан Гусев.