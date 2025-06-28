Экс-игрок «Сьона» Жорж Брежи не считает нужным проводить матч с «Зенитом».

Ранее «Зенит» объявил , что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. За «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Позднее «Сьон» заявил , что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили , что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.

«Это, конечно, не оптимально – ехать в Россию сейчас.

Путин в целом делает что хочет. Сейчас сложно отделить спорт от политики», – сказал в интервью Blick экс-нападающий «Сьона» и сборной Швейцарии Брежи.

Экс-игрок «Сьона» Ин-Албон о матче с «Зенитом»: «Это неправильно по этическим соображениям в текущей политической ситуации. Но президенту клуба наплевать, раз казна наполняется»