Лапорта о «Реале» и судьях перед финалом Кубка: «В этом была их стратегия, «Барса» не ввязывалась в этот бардак – мы хотели говорить о футболе. Судейство никогда не бывает идеальным, мне оно понравилось»

Жоан Лапорта высказался о претензиях «Реала» к судейству в рамках Кубка Испании.

Президенту «Барселоны» задали вопрос о жалобах соперника в отношении арбитров перед победным для каталонцев (3:2) финалом.

«Я видел в этом просто еще одну стратегию, но мы хотели уйти от нее. Наша стратегия заключалась в том, чтобы говорить о футболе. Мы знали, что это будет зрелище, достойное лучшего матча в мире. Мы сделали то, что должны были сделать, и не ввязались в бардак, который нас совсем не интересует.

У нас есть здоровое стремление побеждать в каждом соревновании, в котором мы участвуем; все остальное – просто часть представления. Мы старались дистанцироваться от всего этого шума. Флорентино был прав, у нас отношения взаимного уважения, он поздравил нас.

В целом, мне понравилось судейство. Оно никогда не бывает идеальным, ни игра команд, ни работа судьи, но оно было хорошим», – сказал президент «Барселоны» Лапорта .

Напомним, клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео , в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

На пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

«Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустил ужин с представителями RFEF и каталонцев.

ТВ «Реала»: «Судьи должны быть беспристрастны, но те, кто будут работать на финале Кубка Испании, дали всем ясно понять, что будут действовать иначе»

«Реал» считает, что клуб «судят не так, как остальные команды». Высказывания арбитров Бенгоэчеа и Фуэртеса доказазывают это (Marca)