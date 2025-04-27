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  • ТВ «Реала» считает, что де Йонгу стоило показать красную за фол на Мбаппе: «Фуэртес говорит, что против нас примут меры. Может, это первая»
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ТВ «Реала» считает, что де Йонгу стоило показать красную за фол на Мбаппе: «Фуэртес говорит, что против нас примут меры. Может, это первая»

ТВ «Реала» считает, что Френки де Йонга стоило удалить в игре с «Барселоной».

Встреча завершилась 2:2, в овертайме «Барса» вырвала победу.

На 67-й минуте Френки де Йонг сфолил на Килиане Мбаппе около штрафной, придержав форварда «Реала». Главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа показал игроку «Барсы» желтую карточку.

«Он явно схватил Мбаппе, это захват. Необъективность.

Пабло Гонсалес Фуэртес (судья отвечал за ВАР – Спортс”) говорил, что будут приняты меры, и это, может быть, первая из них. В других случаях он показывал красную карточку за очень похожие действия», – прозвучало в эфире ТВ «Реала».

Изображения: кадры из трансляции

Опубликовано: Sports
Источник: As
logoсудьи
logoРеал Мадрид
logoФренки де Йонг
Пабло Гонсалес Фуэртес
logoКилиан Мбаппе
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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